Patrick PATRICK TISON (TISON)

Plein d'énergie, confiant, compétitif et assertif, conduit par une forte volonté de réussite, j’adore interagir avec les autres, les mobiliser et les aider à atteindre leurs objectifs.



Indépendant lors de la prise d’une décision, mes expériences antérieures de l’armée ainsi que mes compétences dans le domaine me facilitent la tâche pour décider de façon logique et rationnelle.



Intuitif, avec une tendance de résoudre les problèmes de façon dynamique et pragmatique, mes collaborateurs adhérents sans difficultés à mes idées.



Autodidacte, je travaille constamment pour apprendre de nouvelles choses qui me permettront ainsi de disposer de plus en plus de ressources qui pourront me servir pour résoudre des problèmes et bâtir des plans d'une complexité croissante.



Mes compétences :

Diplomatie

Analyse de risque

Management

Gestion de projet

Autodidacte

Autonomie

Rigueur

Développement informatique

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

SQL

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

HTML

Créativité

Sens de l'organisation

Résistance au stress

Flexibilité

Travail d'équipe

Esprit d'initiative

Propreté urbaine

Gestion des déchets