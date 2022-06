Bonjour,



Ayant eu l'opportunité de travailler pour des clients d'envergure internationale (SNECMA, AIRBUS, SNCF, LA POSTE, etc.) sur la France entière, cela m’a permis de développer au quotidien ma capacité d'adaptation ainsi que de cotoyer différentes méthodologies de travail.



J'apporte une grande importance à accompagner l'ensemble des collaborateurs dans l'appropriation de la démarche d'amélioration continue, pour en faire des acteurs majeurs et ainsi proposer une montée en compétences QSSE.



Je reste à votre disposition si vous avez des questions.



Cordialement,



Patrick Paulot



Mes compétences :

Veille réglementaire

Gestion de projet

Auditeur interne QSE

Analyser et améliorer les performances QSE

Assurance qualité produit et gestion system

Animer des réunions et des ateliers de travai

Mise en place système de management QSE

Gestion documentaire QSE

Analyser et traiter les Non Conformités

Hygiène

Qualité

environnement

audit

sécurité