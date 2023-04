Patrick PETIBON

Contractuel sur des missions de cuisinier à l'EHPAD de Kerlévénez depuis le 13 décembre 2017, j'ai pu développer des connaissances et des compétences sur la spécificité du métier de cuisinier en EHPAD.



En effet, exercer en EHPAD nécessite un savoir faire en matière de textures modifiées et ces différents régimes. Ainsi, actuellement engagé au service des personnes âgées, je travaille depuis plusieurs années au sein de Brest Métropole dans le service "bien vieillir" en tant que cuisinier.



C'est en toute légitimité que je suis souhaite vous proposer ma candidature pour le poste de cuisinier dans votre brigade.



Ce poste serait une opportunité pour moi d'intégrer votre structure collective et d'évoluer dans mon métier.



Dans l'attente de votre réponse, je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma candidature et me tiens à votre disposition pour vous rencontrer dans le cadre d'un entretien.



Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.



Cordialement,