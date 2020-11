Patrick ROTH

For more details and in order to get In touch with me : see my profile linkdln.

Mon métier de Conseil en Stratégie et Management des projets de transformation, en quelques lignes.

De fortes expériences personnelles, en tant que consultant et manager, dans les secteurs du commerce, de l'industrie, du service, mais aussi des organisations de l'Economie Sociale et du monde associatif..

Mon positionnement d'architecte stratégique, m'amène à concevoir et piloter des projets complexes d'évolution des structures, des métiers, de réorganisation, dans des contextes de transformation, à mettre en place les politiques d'accompagnement du changement (gouvernance, communication, formation, pédagogie...)

Outils de pilotage de l'entreprise : Gouvernance, Performance Managériale et gestion des compétences managériales, Pilotage du portefeuille de projets du plan stratégique.

Stratégie RH : organisation et Feuille de route stratégique de la RH. Plan de performance managériale, formation des managers...accompagnement du changement par les managers.

Mobilisation des dirigeants et des contributeurs aux projets avec une direction enthousiaste et bienveillante.



