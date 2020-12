Francis GASLAIS

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans des fonctions commerciales B to B, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière et mettre mes compétences de responsable commercial Grands Comptes dans l'industrie au service d'une entreprise ambitieuse et innovante, et ainsi contribuer activement à son développement commercial.



Mes compétences :

Négociation

Building strong relationship with clients

International sales

Business development

Key account manager

Animation d'équipe

Coordination d'équipes

Robotique

Automatisation / Mécanisation

Aéronautique

Lobbying

Relationnel clients grands comptes

High Technologies