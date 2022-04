Guillaume DE MONTALIVET

Près de 20 ans d'expérience dans un environnement industriel international, sur des marchés fortement concurrentiels (automobile, énergie, industries,...).



Une expertise approfondie du Service Client BtoB d'équipements industriels dans une logique de business fortement profitable:

- connaissance des marchés et analyse des besoins clients

- mise en place d'un SAV performant (Excellence Opérationnelle)

- développement de solutions de Service à forte valeur ajoutée sur le cycle de vie produit (Life Cycle Management): upgrades, retrofit et mordernisation, audits, gestion des compétences,...

- définition et déploiement de la stratégie commerciale

- management d'équipes pluri-disciplinaires



Un parcours aux compétences élargies: gestion/finance, business development, management de centre de profit/Business Unit



Curiosité et ouverture, enthousiasme et dynamisme, orientation résultat et esprit rigoureux sont quelques unes des qualités que je souhaite mettre au service d'un projet professionnel ambitieux et motivant.



Mes compétences :

Business Unit Manager

Equipements industriels

Business Development

Service

Industrie

Service Client

Management

Energie

Customer Service