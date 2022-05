Patrick Stive BEKEM TALLA

Jeune ingénieur, mon objectif est d'intégrer un groupe dynamique, innovant et m'offrant de bonnes perspectives d'évolution, idéalement dans le secteur de l'automobile. Néanmoins, je reste ouvert à des opportunités dans les domaines de l'études/conception mécanique et du développement de produit, et ceci quelque soit le secteur l'industriel. Disponibilité immédiate.



Domaine de compétences techniques

- Conception et développement produits, éco-conception, Catia V5, Solidworks, CREO,

- Maintenance automobile et des équipements mécaniques, électromécaniques, pneumatiques et hydrauliques, AMDEC

- Dessin industriel, productique, fabrication mécanique (techniques d’usinage et d’assemblage),

- Industrialisation, Veille technologique,



Connaissances managériales

- Gestion des projets, Gestion maintenance, Gestion des stocks, management de l’innovation,

- Etudes de marché, Marketing, Management d’équipe,





Mes compétences :

Bureau d'études

Conception

Conception mécanique

Électromécanique

Electronique

Fabrication mécanique

Gestion de la qualité

Gestion des stocks

Informatique

Informatique industrielle

Maintenance

Maintenance électronique

Mécanique

Métrologie

Optimisation

Qualité

Travaux manuels

Solidworks

Product Development

Microsoft Office

HTML

Data Access Object

CATIA

C++

Autocad

Aluminium

Adobe CS

Ingénierie

Electrotechnique

Gestion de projet