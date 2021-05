Paul-Antoine CHABARDES

Afin d'élargir mes compétences et mon domaine d'action, j'ai entamé au mois de Février 2015 une formation de huit semaines au sein de l'Institut National de Plongée Professionnel, aboutissant à l'obtention d'un Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie de Scaphandrier Classe II A.



J'envisage ainsi de combiner deux thématiques dont l'association tombe sous le sens: la sécurité opérationnelle de sites industriels et BTP, et les incursions hyperbares. Dans cette nouvelle étape professionnelle, je mettrai à profit mon expérience, acquise au sein d'un groupe certifié QSE dans le domaine de l'assainissement de l'eau, et au sein d'une entreprise industrielle classée ICPE.



Polyvalent et m'adaptant aisément aux impératifs et contraintes fixés, j'accorde beaucoup d'importance aux rapports humains dans mon action quotidienne (écoute et communication). Décidé et direct, orienté vers les résultats et l'efficacité, j'ai à cœur de mener mes actions à terme avec un sens fort de l'efficacité envers moi-même et les autres.



Mes compétences :

Inspection END

Attinage sur cale de halage 1000T

Maintenance moteur thermique 2T/4T

Pose/entretien mouillage, chainages, corps morts

Nettoyage/inspection d'oeuvres vives

Soudage Brocco

Levage sous marin

Découpe Brocco

Installation de protection cathodique

Maintenance toute énergie

Bathycoromètre

Béton sous-marin

Maintenance toutes énergies

Renflouage

Opérateur caisson comex 1800

Superviseur caisson comex 1800