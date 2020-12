Paul BARAZER

Jeune étudiant diplômé d'une licence de Droit privé avec Mention à l'Université Toulouse I Capitole. Titulaire également d'une licence d'Histoire et de Géopolitique à l'Institut Catholique de Toulouse obtenue avec Mention.

Je préparerai un Master de Droit privé général à la rentrée 2016.



Actuellement en poste chez LEXIATEAM AVOCATS, Cabinet international d'avocats d'affaires situé à Montpellier.



Expérience professionnelle réelle composée par un stage dans un cabinet d'avocat (2015) en Droit pénal et en Droit civil, JEUSSET Avocats, avocat au bureau de Toulouse et ancien bâtonnier d'Albi. Également deux stages réalisés à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, qui ont permis d'allier culture générale, expérience de terrain et développement de la culture juridique.



Troisième prix du Concours de plaidoirie organisé par l'Institut Catholique de TOULOUSE - Simulation de plaidoirie devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.



Candidat sélectionné au concours de "L'As de la Plaidoirie" organisé par l'Université TOULOUSE I CAPITOLE.



Perfectionnement de la langue anglaise réalisée lors de deux stages en Angleterre, dans des organismes de renom tels que LEC et KAPLAN INTERNATIONAL (anglais courant).



