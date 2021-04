Paul CAMBOURIAN

Ingénieur - Musicien,

parcours poussé au maximum tant scientifiquement, ingénieur Centrale Lille et Doctorat en acoustique musicale ISEN Lille, que musicalement, cursus complet de solfège, piano, violon et chant en conservatoire.



Mon travail de thèse aujourd'hui (octobre 2019 - septembre 2022), repose sur la compréhension des vibrations de la guitare électrique et comment ces vibrations sont ressenties par les guitaristes.

Ainsi, je propose dans ce travail de thèse de focaliser mon attention sur le sens du toucher dans l'expérience musicale, et comment cela se mélange et s'intègre à la perception avec les autres sens (ouïe, vue par exemples)





Mes compétences :

- Traitement de signal, acoustique et vibrations.

- Informatique appliquée : python, matlab, puredata

- Musique : piano, orgue, violon, chant, trombone

- Humaines : communication, simplicité, convivialité, rigueur