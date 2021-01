Paul DE CAUNES

Titulaire d’un Master II, j'ai débuté ma carrière à Londres dans le secteur des produits dérivés. Au cours de différents postes exercés au sein d'éditeurs de logiciels, j'ai acquis un sens aigu du service client, conjuguant une capacité de persuasion et une qualité d'écoute auprès de mes interlocuteurs. J'ai progressivement développé de bonnes qualités relationnelles qui m’ont permis, par la suite, de bâtir une véritable complémentarité avec les équipes commerciales.



Mon parcours professionnel a été enrichi d'une expérience de chef de projet à la Royal Bank of Scotland. L’aboutissement de différents projets opérationnels m’ont conduit à devoir respecter des objectifs ambitieux dans un temps imparti. Des interactions avec les équipes du Middle Office m'ont permis d'acquérir une connaissance approfondie du marché des produits dérivés.



De retour en France, je suis actuellement consultant pour le cabinet de conseil LORE Finance. Toute d'abord, dans le cadre de conduite de projet, je suis en charge de l'intégration des logiciels de Dette, de Trésorerie et de Communication Bancaire pour une clientèle d'entreprises et de bailleurs sociaux.

Par ailleurs, j'assure la responsabilité du développement du logiciel de Dette depuis la conception jusqu’à la mise à disposition pour l'utilisateur, travaillant en étroite collaboration avec les équipes informatiques.

Enfin, j'accompagne la clientèle de LORE Finance sur les problématiques de réaménagement de dette, de suivi budgétaire et de couverture des risques.



Mes compétences :

Management

Management de projet

Gestion de projet