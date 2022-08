Paul DE LA POMELIE

Actuellement sur un poste type qualité fournisseur dans le nucléaire chez Framatome Fuel.



Mes missions sont diverses et transverses : gestion de la chaine d'approvisionnement, gestion des qualifications fournisseurs, participation aux évolutions des dossiers techniques, gestion des évènements qualité, inspection chez les fournisseurs, accompagnement client et réponse à leurs questions/requêtes, accompagnement des fournisseurs. Responsable de plusieurs fournisseurs au sein de Framatome Fuel, je suis amené à être en déplacement pour assurer ces missions.



Je souhaiterai évoluer dans un environnement type méthodes/qualité. Je n'envisage pas mon métier derrière un bureau mais sur le terrain : un poste type BE/RD peut me convenir si il garde une dimension pragmatique et concrète. Cette préférence n'est pas une fatalité : je suis encore en début de carrière et ouvert à tous types de propositions.