Emmanuel JOUET

Compétences :

• Savoirs

Différents systèmes, équipements et Contrôle-Commande des REP (y compris EPR)

Fonctionnement de circuits fluides

Fonctionnements normal, en arrêts de tranche et accidentel des REP

Fonctionnement d’un outil de simulation

• Domaine technique

Définir un programme d’essais

Elaborer des essais dans le domaine nucléaire

Analyser l’impact d’une modification sur différentes disciplines (Systèmes, Tuyauterie, Installation Générale, Contrôle-Commande, Sûreté, Essai, …)

Rédiger des notes de spécifications et d’interface

Etre fonction support pour la réalisation d’essais, l’utilisation d’un code de calcul et l’équipe Tuyauterie

Analyser les contraintes du Site

• Suivi de projets

Rédiger un devis

Piloter des projets

Réaliser un bilan budgétaire et un bilan d‘avancement d’un projet

Animer des réunions

• Domaine relationnel

Travailler dans un contexte international

Former des collègues à différents outils et systèmes

Assurer l’encadrement de stagiaires