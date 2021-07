Hoai Nam LE

Compétence en calcul de structure métalique, Analyse modale, Analyse Harmonique, fatigue et fissuration, Mécanique de la rupture (tolérance aux dommage), choc et crash, calcul statique et dynamique, réalisation des maillages en 3D, CAO, automatisation des chaines de calculs, calcul linéaire et non linéaire (comportement, géométrie).



Compétence en étude expérimentale, essais mécaniques : essai de fissuration, choc thermique. Méthode d'observation : Microscope optique, MEB.



Compétence en développement informatique: Python, VBA, TCL, C++, Fortran



Logiciels: Nastran, Radioss, OptiStruct, Hyper Mesh, Hyper View, Abaqus, Abaqus CAE, Code Aster, Salomé Méca, Ansys, Ansys Workbench, Catia V5, Matlab, Maple, MS Office.



Mes Clients: Alstom Transport, DCNS, Schlumberger, Intertechnique, Renault, PSA, EDF R&D.



Mes compétences :

