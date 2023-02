Pierre-Pascal BOUF

Si vous avez linkedin, cliquez sur ce lien : https://fr.linkedin.com/in/pierrepascalbouf mon profil est beaucoup, beaucoup plus à jour !!





Ce qui m'anime : vous aider a vous développer a innover, vous faire gagner du temps et de l'argent par nos échanges, mes questions, mes conseils d'ordre techniques, opérationnelles, stratégiques, managériales, financier ou encore l'utilisation de mes réseaux !





GRATUIT : Je vous propose de faire un gratuitement un bilan ensemble de votre stratégie COMMERCIALES & MARKETING* et/ou de votre FILIÈRE NUMÉRIQUE**



Proactif, réactif, économique, impartial sont quelques qualités liés à mon indépendance !



Vous pouvez compter sur mon expertise décrite ci-dessous et mon réseau !

Entrepreneur, j'ai une approche conseil de la relation client / fournisseur



“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change” Charles Darwin - Je vous accompagne dans le changement !!



* Votre stratégie COMMERCIALES & MARKETING : vos objectifs court, moyen et long termes, vos plans d'actions, vos points faibles, vos forces, vos points d'améliorations, vos moyens, vos équipes, vos outils, vos résultats, vos événements, etc...



** Votre FILIÈRE NUMÉRIQUE : vos moyens humains, software, hardware, vos leviers d'amélioration, votre niveau de robustesse, de corrélation calculs/essais, vos méthodologies, votre niveau d'intégration numériques du bureau d'études, etc...



Mots clés : Commerce, Marketing, Négociation, Événement, Stratégie opérationnelle, Conduite du changement, B2B, Ingénierie (CAD, CAE), Mécanique, ROI, P&L, R&D, R&I, Simulation, Essais virtuel, Corrélation...

Secteur : Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, Energie, Défense, Médical, High Tech, etc...



Mes compétences :

Calculs éléments finis

Gestion de projet

Commercial b2b (gd comptes, ingénierie d'affaire)

Management

Gestion de budget

Ingénieur

Ingénieur d'affaire

Ferroviaire

CAE

Automobile

BtoB

Mécanique

Simulation

Commercial