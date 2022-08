Paul DELECOURT

Après un début de carrière dans le domaine mécanique et en particulier la machine spéciale, je me suis orienté en 2000 vers la conception et le développement de pièces plastique.



Tout dabord dessinateur, puis projeteur avant de passer ingénieur études, jai pu acquérir une solide expérience dans la conception, le développement et la mise au point en usine de pièces plastiques pour lautomobile.



Développement de mes aptitudes au management également, en particulier par le biais de pilotage déquipes en plateau, puis en « low cost ».

Aptitudes également renforcées par mon rôle de coordinateur de site pendant 10 ans, ainsi que responsable plateau consultants et interface client.



Autres expériences très enrichissantes, deux missions en tant que de pilote qualité fournisseur pour un constructeur, ce qui ma permis délargir mes compétence au-delà de laspect conception/produit/process.

Fort des expériences acquises au travers de mes différentes missions, j'étudie toute proposition dans la région nord/Pas-de Calais.