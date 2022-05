Paul DODIN

Bonjour,



A 34 ans, j'ai dix années d'expérience de la grande distribution sur différents métiers (Alimentaire, Dph et jardin).



Après quelques années d'apprentissage du métier de chef de secteur chez BROSSARD puis du management et de la négociation directe dans l'accessoire de coiffure chez ABC Distribution , j'ai signé pour un nouveau challenge en octobre 2012 au sein d'une société française et industrielle qui évolue dans le monde du textile professionnel. La société ROBUR, spécialisée dans le vêtement de cuisine est basée à LYON. J'occupe le poste de responsable commercial pour la zone grand ouest de la France (Le Havre-Bordeaux). J'ai pour mission de négocier des marchés de référencements auprès de distributeurs issus de différents groupements de distribution spécialisée. Je gère en toute autonomie les référencements directs et m'associe à mes distributeurs pour tout appel d'offre.