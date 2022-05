Paul DOSSMANN

Ingénieur IPF (option sécurité), ancien officier de sapeur-pompier professionnel de la communauté urbaine de Strasbourg (de 1967 à 1974), ancien directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Meuse (commandant de 1974 à 1982), ancien directeur départemental des services d'incendie et de secours du Bas-Rhin (Lieutenant-colonel puis colonel de 1982 à 1988). Nommé inspecteur technique de la Sécurité Civile en 1988, je suis détaché auprès du Préfet de la Région Lorraine, Préfet de la Moselle, Préfet de la Zone de défense Est, pour fonder un état-major interministériel de défense et de sécurité, où j'ai poursuivi mes activités professionnelles jusqu'à mon départ à la retraite le 20 janvier 2003.

Officier de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite, je suis Chef de Bataillon honoraire de l'arme du Génie, ancien auditeur de l'Institut des Hautes études de défense nationale et de l'Institut des Hautes études de sécurité.