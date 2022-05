Paul DOTAN

ADREXO, Expert de la diffusion Physique et Numérique .



- Notre métier : l'augmentation de votre trafic en magasin / du CA



- Nos offres : Diffusion ciblée en Boites aux lettres - Diffusion de SMS et emails Geolocalisés - ) - Street marketing



- Nos Atouts : Nos Distributeurs en nom propre, en CDI -Une couverture nationale - Expertise et veille



- Nos clients : GMS - GSB - Immobilier - Habillement - Sport - Automobiles - Equipement - Loisirs - Collectivités - Franchises - Services....



- Mes missions : Prospection - Fidélisation - Vente conseil et additionnelle - Gestion d'un compte d'exploitation - Offres personnalisées - Stratégie commerciale - Management



Mes compétences :

Gestion et suivi clients

Techniques de Vente et de Négociation

Méthodologie et Organisation

Développement et Action Commerciale