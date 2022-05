Paul DROUILLON

Domaine d'intervention actuel: Energies renouvelables et Développement Durable



Ai introduit en 1980 l'informatique au collège de Ste Marie aux Mines avec comme objectif l'apport de l'informatique aux élèves en état de refus scolaire

Volontaire dans ce cadre pour enseigner en CPPN pendant 5 ans



Formateur en informatique de l'Académie de Strsbourg, je me suis spécialisé dans l'interfaçage des manipulations avec comme objectif l'ordinateur outil de laboratoire en liaison avec le CNAM (Conservatoire National des Aets et Métiers.



Envoyé en mission d'expertise ou de formation à l'étranger. Mise au point de nombreuses manipulations originales.



Nombreux projets concernant l'utilisation des énergies renouvelables à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de commune



En tois ans Notre ville de 5749 habitants est devenue en 2012 leader pour l'utilisation du solaire pour les villes entre 5000 et 20000habitants.



En cours test d'éoliennes domestiques, test de groupe électrogène fonctionnant avec des piles à combustibles, promotion de la voiture électrique