Paul DUCRET

Attiré par un métier en équipe où les défis évoluent chaque jour et dont la relation client est le cheval de bataille !



De par ma formation en premier lieu, et par la suite, les divers postes que j’ai occupés j’ai pu acquérir une expérience dans la vente, mais également dans la conception, réalisation et suivi de projet. En équipe comme en autonomie j’ai pu mener à termes divers travaux comme la réalisation d’un support visuel sur les aides à l’export pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-Et-Moselle, département international ou encore la réalisation d’une campagne de publicité des fruits et légumes d’été pour la société Mirabellor. J’ai eu également en charge la gestion de portefeuilles de clients nationaux et étrangers, je connais donc le travail qui se présente en amont et en aval d’une vente. De même, par mon expérience dans la gestion logistique lors de précédentes missions, je suis parfaitement capable de travailler sous une certaine pression, dans des délais relativement courts.



Motivé et déterminé, je suis également rigoureux et ponctuel. Dynamique et en quête perpétuelle de perfectionnement j’aime relever des défis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Gestion de portefeuille

Nouvelles technologies

Rigueur