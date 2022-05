Paul DUPONT

Avec plus de 12 ans d’expérience sur les marchés internationaux dans les secteurs du packaging pour Vins & Spiritueux et de l’industrie pharmaceutique, je possède un profil polyvalent avec de solides compétences en marketing stratégique & opérationnel ainsi qu’en management et gestion d’activité. J’ai ainsi acquis une forte expertise dans l’analyse des contextes et enjeux de l’activité d’une entreprise ainsi qu’une vision pragmatique qui me permettent d’instaurer rapidement et suivre rigoureusement les plans d’action sur différents secteurs et marchés.



Mes compétences :

Packaging

Marketing

Communication

Lancement de nouveaux produits