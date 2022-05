Paul DUPUIS

Expert Drupal passionné et investi dans la communauté, j'ai d'abord travaillé pendant 4 ans en freelance pour différentes agences et SSII (Publicis, TBWA..).



J'ai ensuité créé mon agence en 2011, et nous nous sommes notamment occupés de la refonte de la CAF (et CNAF), du CROUS, du Ministère du travail ainsi que de la mairie de Paris.



N'hésitez pas à me contacter pour du conseil digital ou de l'expertise Drupal.



Le site de l'agence : http://propal.net



Mes compétences :

Drupal

PHP

Développement

Architecture

Conception

Digital

Création de site web