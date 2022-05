Paul édouard MARSON

Cursus Universitaire :



2006 : Master 2 Recherche "Informatique et Systèmes Intelligents"



2005 : Diplôme d’Ingénieur Maître en Génie Mathématique et Informatique de l’Université Paris IX Dauphine. Mention : Très honorable.



2005 : Maîtrise Génie Mathématique et Informatique de l’Université Paris IX Dauphine.Mention : Assez Bien (Première session).



2004 : Licence Génie Mathématique et Informatique de l’Université Paris IX Dauphine.Mention : Assez Bien (Première session).



2001 - 2003 : Deug Génie Mathématique et Informatique de l’Université Paris IX Dauphine.Mention : Passable



1999 : Baccalauréat général « Scientifique (option : Mathématiques)»Mention : Assez Bien (Première Session).







Langues :



Anglais : Lu, écrit, parlé. Niveau d’anglais validé par l’obtention du « Test Of English For International Communication » (Score : 855), en Juin 2005.



Espagnol et Allemand : Notions.



Compétences :



Programmation: C, C++, Java, Python, Clips, Lisp, Jess, PROLOG

apprentissage en cours de php et c#



Base de données: PostgreSQL, Oracle, SQLite (Réalisation d‘un simple moteur de SGBD en C++) .



Web: RDF,OWL,HTML, XHTML, CSS, Zope v2.x.



Technologies: XML, SQL, UML.



Systèmes: windows, linux (debian, etc.)



Outils: Sodas, weka, SVN, CVS, TRAC, Apache etc ...



autres:

logique, fouille de données (datamining), entrepôt de données

Web sémantique.



Interets:

- Communauté du logiciel libre et linux.

- Intelligence artificielle (Systèmes multi-agents,Algo génétiques, Classeurs, arbres de décision, réseaux de neurones, systèmes experts)

- Tennis

- Films et musique



Mes compétences :

