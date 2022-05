Paul EL BEITA

Actuellement en Master Génie Civil Architecture et Constructions et titulaire d'une Licence mention Génie Civil ainsi que d’un DUT GCCD, je suis à la recherche d'un contrat d’apprentissage au poste de conducteur de travaux d'une durée de 24 ou 36 mois.



Étant autonome et dynamique, je souhaite apprendre les aptitudes requises pour manager un groupe et connaître les responsabilités qui peuvent être confiées. Mon objectif est de devenir un homme de terrain responsable afin de, notamment, savoir tenir au mieux les délais d’un chantier, respecter le budget de celui-ci et avant tout, assurer la sécurité sur le chantier. L’alternance est selon moi le parfait compromis entre les études supérieures et l’entrée dans la vie active car cela permet de construire sa carrière tout en prenant conscience des différents enjeux du monde du BTP. En effet, cela me permettra d’acquérir des connaissances à l’école puis de les mettre en pratique en entreprise, tout en développant mes aptitudes managériales. De plus, rien n’est plus instructif que de travailler aux côtés de professionnels.