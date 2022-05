Paul EL MAATI

Réel passionné de langues depuis un séjour révélateur pour un travail bénévole en Espagne (été 2013) j’ai décidé de me dédier à l’enseignement du français depuis début 2016. Dès lors, j’ai été accepté dans une formation à distance, que je suis actuellement à l’université d’Artois, nommée Master «FLE/FLS/FOS en milieux scolaire et entrepreneurial ». Je suis en première année de ces études venant compléter cinq ans d’apprentissage de la communication achevées en 2014 par un Master 2 Information Communication (spécialité Communication Interne et Management des Ressources Humaines). Entre ces deux formations j’ai été assistant de professeur de français en Espagne (2014-2015) puis au Mexique (2015-2016). Ces années d’assistant furent non seulement très riches sur le plan humain mais aussi intéressantes du point de vue professionnel puisqu’elles m’ont permis de prendre goût à l’enseignement du français.



Fils de professionnels du tourisme, j’ai eu la chance de découvrir le plaisir de voyager et de voir d’autres cultures depuis longtemps. Je peux combiner cette passion avec celle des langues étrangères dont l’apprentissage s’avère très appréciable mais également fort utile à l’enseignement du français. D’ailleurs, en réalité je ne distingue pas ces dernières de la langue française quand il est question de cela. Du meilleur niveau au moins bon, je maîtrise à des degrés divers en plus du français qui est ma langue maternelle : l’espagnol (niveau courant), l’anglais (niveau confirmé), l’italien (niveau intermédiaire), le portugais (niveau intermédiaire) et le néerlandais (bases). Je consacre beaucoup de temps à l’apprentissage et à la pratique de ces langues. Cela me permet d’en tirer un grand plaisir tout d’abord mais aussi une satisfaction particulière en pensant aux opportunités professionnelles offertes grâce à cela.



Aujourd’hui, je continue à enseigner le français comme je l’ai fait depuis octobre 2014 dans des structures et des contextes pédagogiques différents (des collèges-lycées, une université, lors de cours particuliers, une école de langues, un club de français). J’enseigne et j’apprends. Non seulement par la pratique mais aussi par des recherches sur les contenus de mon champ d'intervention (linguistique, sémiotique, socio-pragmatique, ethnosociologie, critique littéraire, grammaire française etc...). Par ailleurs, je veille à assurer mon rôle de spécialiste de sciences de l'éducation en m’informant entre autres sur les domaines de la psychologie, de la pédagogie, de la communication ou encore de l’épistémologie. Ces recherches indissociablement liées à la profession d’enseignant ne m’empêchent pas de m’intéresser de manière plus générale aux sciences humaines et sociales.



Demain, fort d’un certain nombre d’années d’expériences dans l’enseignement, d’études en la matière et d’une réflexion aigue sur le sujet suivant je compte monter une école de langues. L’identité, le fonctionnement et l’état d’esprit seront propres à cette structure. J’assumerai alors la double fonction de professeur de français langue étrangère et de responsable d’école de langues.



Côté vie privée, je consacre beaucoup de temps aux pratiques méditatives. Dans ce domaine, comme pour l’apprentissage des 6 langues évoquées et l’attention portée à diverses disciplines concernant mon métier, je me considérerai toujours comme un étudiant. J’aime le sport en général et la pratique du tennis, de la marche ainsi que celle des sports de glisse en particulier. J’adore la nature, les animaux et je suis intéressé par l’alimentation saine.



Mes compétences :

Qualités rédactionnelles

Communication externe

Communication interne

Gestion de projets

Maîtrise des logiciels PAO

Conduite du changement

Gestion des ressources humaines

Démarche qualité et évaluation interne

Droit du travail

Français Langue Etrangère

Français sur objectifs spécifiques

Français Langue Seconde

Conception rédaction de projets de communication