Spécialiste en droit public, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, droit de l'énergie, regulatory, onshore/offshore, droit minier.

France et international



Président du pôle réglementaire de la commission éolienne du Syndicat des Énergies Renouvelables et du comité loi et réglementation de Soler.



Mes compétences :

Droit public

Audit

Contentieux

Energies renouvelables

Energie

Droit des affaires