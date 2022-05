Paul-Elie HAMOU

Professionnel de la communication et des nouveaux médias, j'ai créé Gentil Martien, société de production de contenus jeunesse pour Internet & Mobile.



Gentil Martien conçoit et réalise des jeux, des histoires, des animations, des musiques et des sites pour les éditeurs jeunesse, les chaînes de télévision et les industriels de produits pour la jeunesse. Plus d'informations sur le site: http://www.gentilmartien.com



Mes compétences :

Android

Animation

Bande Dessinée

Communication

Communication - Marketing

Enfant

Histoire

Illustration

Internet

Internet mobile

iPhone

Marketing

Marketing web

Mobile

Musique

Production

Rédaction

Web