Isabelle TANFI

Vos préoccupations : développer votre business !



notre démarche d'ensemble :

- Développer votre entité : Marketing stratégique et opérationnel

- Vous faire connaître : Communication avec spécialisation web : concrète, dynamique

- Vous positionner dans l'économie actuelle : image photo et vidéo : professionnelle, simple, actuelle

-- > toujours en correspondance avec vos besoins et votre univers, tout en assurant les fondamentaux de l'entreprise !



DEVELOPPER votre activité sereinement et durablement !

Vos BESOINS : faire face aux Aléas & Incertitudes du chiffre d'affaires, ne plus subir.

Je travaille vos sujets quotidiens et d'avenir : concurrence, clients, prix, équipes, organisation, développement...



CONCRETEMENT, c'est mieux vous positionner pour vendre et développer : tactique, structure, vente, outils, innovation, valorisation....je m'adapte à vos spécificités métier, entreprise, taille, préoccupations...

J'agis en : prospection, fidélisation, communication, étude de marché, stratégie commerciale et marketing, formation.



il n'y a aucune recette magique, c'est un travail méthodique à partir de votre entreprise et de son contexte, des actions concrètes, précises et régulières sur les points nécessaires que vous souhaitez mettre en avant ou qui sont décelés par l'analyse ou encore les opportunités mises à nu.



Je vous accompagne et je fais à votre rythme, SUR-MESURE.



J'ai plus de 25 ans d'expérience dans ces univers et 14 ans d'accompagnement sur-mesure des entreprises.



Alors, sollicitez un Expert pour vos RESULTATS d'entreprise !

Je vous propose une formule vraiment A VOTRE PORTEE, inédite et fiable, concrète et pragmatique !



Vous souhaitez MIEUX et DAVANTAGE TRAVAILLER à partir de VOS PRODUITS et SERVICES, vos concepts et technologies innovantes, vos clients, vos équipes, contrer cette crise, comprendre les non-ventes, vous repositionner ou détecter l'action commerciale la plus judicieuse à mener, vous adapter, vous distinguer...



J'interviens pour répondre à ces besoins en travaillant la vente, le marché, l'international :

- j'agis au sein de votre entreprise ou organsiation pour DEVELOPPER votre "business",

- j'opère selon vos contextes propres et objectifs,

- je travaille sur les clientèles, les offres, les personnels (marketing, vente, communication, international),

- je construis les formations à partir des fondamentaux et des pratiques métier,

- je travaille de manière pragmatique et ciblée afin de rendre votre investissement vite opérationnel...



-- > Vous vous appuyez sur une orientation CLAIREMENT annoncée :

. marketing pragmatique et différenciant,

. communiations interne et externe mesurables,

. EFFICACITE commerciale ancrée,

. déploiement international durable.



-- > C'est une démarche par Construction :

. accompagnement,

. étapes,

. mise en oeuvre.



J'ai constamment la volonté de travailler les stratégies dans un but OPERATIONNEL et de mener les actions pour votre prise en main totale des sujets.



Je vous accompagne Pratiquement pour vous voir Déployer Votre Valeur !



NB : interventions : France - Europe - Entreprises - Organismes de Formation DataDock - Organes d'accompagnement et de service aux entreprises, Associations...



Mes compétences :

Accompagnement

Bâtiment

Commercial

Commercial international

Communication

Conseil

Création

Création d'entreprise

Formation

International

Management

Marketing