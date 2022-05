Paul-Emile LELOUP

09/2013 - à ce jour RESPONSABLE DE DOMAINE FINANCE, COMMERCE et ENTREPRISE ETENDUE

Hispano-Suiza - Groupe SAFRAN



Implémentation d'un MDM SAP pour les fournisseurs groupe.

Chef de Projet du Split des activités électriques de Safran vers Labinal Power Systems.

Migration SAP ECC6.





11/10 - 03/13 RESPONSABLE DE DOMAINE FINANCE

BNP Paribas Real Estate



Mise en œuvre de SAP SD.

Pilotage de prestataires de services (1200 jours/homme)

Etude de la mise en œuvre du module SAP RE-FX pour la gestion du patrimoine immobilier BNP P RE en combinaison avec l’outil BPC pour la planification budgétaire.

Refonte du SI comptable, suivi implémentation SAP et autres applications immobilières. Métiers de la Promotion, Conseil, Transaction, Property Management, Expertise, Investment Management.



12/00 - 04/10 RESPONSABLE DE DOMAINE FINANCE - BI/REPORTING APPLICATION SUPPORT

Coty SA - Coty Prestige - Coty Beauty - Paris

Cosmétiques et parfums, sélectif et mass-market – CA 4,1 Mds $ 9000 personnes.



Poste évolutif en termes de périmètre d’activité et de responsabilités au vu du développement du CA de 1,6 Mds $ (2000) à plus de 4 Mds $ (2009).



Management de 4 personnes.

Support de 1er niveau pour les statistiques Controlling, Customer Services, Field Mass, Inventory and Planning, Purchasing Operations, Coty Order Management Process Assessment.

Migration de statistiques de Business Objects vers BW et création de nouveaux rapports spécifiques via Analyzer dans Excel.

Formation utilisateurs (Paris, Chartres, Monaco, Seclin, Genève) 33 sessions, 160 utilisateurs formés.

Migration SAP FI CO SD + BW au départ d’Anaël et de Genacod pour 4 sociétés.

Mise en place et évolution d’une application de prévisions des ventes pour le Marketing en Windev ainsi que de statistiques commerciales.

Centralisation des activités de trois sites sur un seul site parisien : 40 % d’activité supplémentaire, harmonisation des process.

Achat de marques d’une société concurrente: Migration de JD Edwards, harmonisation, intégration des données, interfaces, formations. CA en augmentation de 800 M de $.

Migration d’une société d’Anaël vers SAP/R3 module FI CO.

Interfaces de trésorerie, de paie, rapprochement bancaire, American Express, export avec l’Allemagne (Anaël)

Implémentation de l’outil décisionnel Business Objects pour la gestion commerciale (Genacod) et le reporting financier dans plusieurs divisions du groupe à Paris et dans les usines: extraction des données, constitution d’un datawarehouse, implémentation d’un univers, réalisation des requêtes et formation aux utilisateurs.

Migration du progiciel Anaël (V4 à V4R2), triangulation et bascule Euro.



Mes compétences :

SAP RE FX

SAP FI/CO

Sap SD

Windows XP

SAP Business Information Warehouse

SAP Material Management