Après des diplômes d'ingénieur et de docteur en agronomie et science de l'environnement, je recherche un emploi. J'aimerais travailler soit en recherche et innovation dans le domaine de l'environnement, soit dans la mise en place ou l'évaluation de politiques publiques environnementales.



Mes compétences :

Optimisation des process

Développement durable

Analyse environnementale

Modélisation

Analyse spatiale

Environnement

Agronomie