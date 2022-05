Paul-Emile VILAPLANA

Suite à un parcours universitaire de cinq années, Bachelor en Commerce et management suivi d'un Master "Management des Organisations Sportives".



Je suis désormais à la recherche d'un emploi. Suite à deux années d'expériences formatrices et passionnantes, mon projet professionnel s'est orienté principalement vers grande distribution sportive.



Cependant, après avoir eu l'opportunité de travailler deux ans dans le secteur du transport et traitement des déchets. Je suis ouvert à toutes propositions me permettant de participer au succès d'une entreprise, d'une marque ou d'un projet dans n'importe quels domaines où mes compétences seront attendues.



Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

Management

Transport routier

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Gestion des déchets