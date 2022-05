Paul-Emmanuel GÉRY

Expérience confirmée dans la conception et le pilotage de stratégies et actions de communication, de marketing et web marketing pour des sociétés de référence.



Direction de projets online et de sites internet (e-commerce, éditorial, corporate)



Management d'équipes, management du changement.



Journaliste radio, télé, web et presse écrite. Animateur de conférences, media training, écriture de films d'entreprise, publicités...



Domaines d'expertise : les technologies, le web 2.0, le développement durable, le secteur de l'énergie, les Ressources Humaines, le secteur bancaire, les médias.



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Marketing

webmarketing

communication

développement durable

radio

journalisme

relations publiques

internet