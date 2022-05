Paul Emmanuel NDJENG

7ans d'expérience dans la création de contenu pour internet.



"Inbounder" naturel, j'ai tant occupé la place de consommateur qu'au moment où je me retrouve dans la position d'offreur de services, je me remets naturellement à sa place et je l'accompagne aisément dans la résolution de son problème.



Je pratique, pour ainsi dire, la méthodologie Inbound dans tout ce que je fais, depuis l'année 2009.



Aujourd'hui certifié en Inbound Marketing et en Marketing de Contenu par le N°1 mondial du domaine, HubSpot, j'accompagne entreprises, blogueurs et web entrepreneurs dans leurs activités sur la toile, en les aidant à trouver les réponses à leurs préoccupations et à répondre au mieux aux besoins de leur auditoire, de leur clientèle.



Traducteur dynamique, la maîtrise de la langue anglaise, les ateliers que j'anime régulièrement, les articles que je publie et les vidéos que je mets en ligne sur une base régulière m'ouvrent beaucoup de portes, et j'entends bien ouvrir la vôtre !



Au plaisir de travailler ensemble très vite !



Mes compétences :

Développement Personnel

Conception de manuels de procédures

Audit des Ressources Humaines

Plans de Formation

Conception de Fiches de Paie

Conception de Fiches de Poste

Techniques de Leadership

Conception d'organigramme

Traduction

Rédaction web

Création de site web

Infographie