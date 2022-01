Ludovic KAMDEM

Motivé, je dispose de plus de sept(07) ans d'expériences cumulées

dans les métiers du management, de la stratégie, du marketing et

de la vente.

Pour madapter à lère du numérique, je suis en spécialisation en

Marketing digital.

Je suis apprécié pour mon esprit entrepreneurial, mes forces de

proposition innovantes et mes capacités à conduire des équipes en

situation dincertitude. Ingénieux et entreprenant, j'ai quelques

expériences dans la direction et l'encadrement des équipes.



Mes compétences digitales:

Certification Google Ads & Google Analytic -Avancé

Planification, Coordination, animation et reporting avec KPI;

Mise en place de stratégie digitale, SEO & SEA;

Mise en place de stratégie d'acquisition & d'affiliation;

Déploiement des campagnes Social Ads displays & Mobiles;



Mes compétences managériales:

Leadership & Green Management;

Design thinking & Management par objectifs;

Etudes de Marché & Elaboration de Business Plan;

Analyse financière, RH & Suivi des coûts;