Paul Emmanuel ROGER

● Responsable du Pôle Image Art & Pôle du Savoir Librairie Mollat Bordeaux ●

Espaces Beaux Art / Art de Vivre & gastronomie / Voyage / Architecture & Design / Photographie / Graphisme / Cinéma livres & dvd / Musique livres & cd / BD / Jeunesse



● Pôle Image rayons : Beaux-Arts / Photographie / Architecture / Art de Vivre / Tourisme / Graphisme / BD / Jeunesse / Musique (Livres et cd)



● Pôle du Savoir rayons : Droit Économie Entreprise / Sciences et Médecine /Parascolaire / Langues et Dictionnaires



● 25 Libraires (dont 3 collaborateurs référents)



● Organisation d'événements (conférences, dédicaces, animations dans les rayons, expositions )

Production de vidéos (interviews d'auteurs, documentaires sur des artistes, festivals, musique, architecture )



https://youtu.be/mJYbO9LOl54

https://youtu.be/rmWlA2RjLj8

https://youtu.be/oCcEQ3OiZUw

https://youtu.be/bAkx6noubns