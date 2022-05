Paul ENGLER

Lors de mes différentes expériences professionnelles, j'ai acquis des compétences et connaissances dans des secteurs d'entreprises variés tels que R&D, Support technique ou encore Qualité, mais également dans plusieurs domaines (alimentation humaine et animale, santé animale).



Je possède une forte capacité d'adaptation et d'apprentissage qui me permettent de compléter rapidement mes connaissances et compétences et de faire de moi quelqu'un de très polyvalent.



Si vous êtes à la recherche d'un profil polyvalent, pour des postes en R&D en alimentation animale, n'hésitez pas, contactez-moi!



Mes compétences :

Bureautique

Statistiques

Gestion de projets

Phytochimie

HPLC MS