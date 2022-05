Paul-Eric FESTE

Juriste de formation, spécialisé dans le droit des affaires, je suis titulaire du Master 2 Droit Economique et des Relations d'Affaires (DERA) de l'université de Perpignan.



J'ai souhaité m'orienter vers du management de la santé. Après 8 mois très enrichissant au sein de la résidence Orpea Carmableu, avec le bagage apporté par le Mastère spécialisé Management de la santé que j'ai validé en 2016 et la confiance de mon employeur, j'ai pu prendre la direction de l'établissement Paul Cezanne à Malijai.



Ma prise de poste était accompagnée d'un challenge de taille : piloter et organiser la reconstruction du futur bâtiment destiné à accueillir nos résidents et nos salariés. Le challenge a été réussi puisque depuis le 15 janvier 2018 la résidence Paul Cézanne a inauguré son nouvel établissement, somptueux, dans lequel résidents et salariés partagent d'excellents moments.



Nouveau challenge : l'ouverture de 4 chambres en résidence autonomie. Le challenge est également en passe d'être réussi puisque l'ouverture va avoir lieu dans les prochaines semaines.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel