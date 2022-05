Depuis plus de 3 ans je me consacre au développement d'application web à travers la maîtrise de l'environnement de développement J2ee.

Je suis donc près à intégré une équipe de développeurs compétents pour accroître mon expertise et y apporter mes compétences.



Mes compétences :

Adobe

Dreamwever

Eclipse

EJB3

Gprs

Gsm

J2EE

JAVA

Java j2ee

JBoss

Lifecycle

Linux

Microsoft Serveur

Microsoft SQL

Microsoft Sql serveur

MySQL

OC4J

Oracle

Spring

Topcased

Toplink

UML2

UNIX

XML