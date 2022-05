Paul ESCORSA

En recherche d'un poste autour des fonctions d'assistant de direction, intendant: supervision dans la logistique et la coordination pour personnes privées ou petites entreprises. Grand intérêt pour les entreprises en cours de développement/création. En collaboration directe avec la direction de l'entreprise, je recherche un poste me permettant d'exprimer mes diverses compétences:

Coordination et participation active au sein des équipes en place.

Gestion au quotidien des diverses taches et problématiques afférentes.

Supervision des relations avec les fournisseurs, artisans et divers corps de métiers nécessaires au fonctionnement quotidien de l'entreprise.

Mobilité vers la France et l'étranger.

La proximité avec les activités artistiques/culturelles est un point que, tant par nature que par expérience, j'apprécie particulièrement ainsi que toute activité s'exerçant autour de l’événementiel et les métiers de bouche.



Mes compétences :

Organisation

Dynamisme

Adaptabilité

Trilingue

Responsable

Autonome