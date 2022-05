Paul ETCHEPAREBORDE

Quelques mots clé :

Manager de transition, Directeur Financier, Gestion opérationnelle, retournement, domaine industriel.



Expérience forgée au sein de groupes industriels internationaux, équipementier automobile (Valeo), agroalimentaire (Lustucru, Belin), ferroviaire (Alstom), je conçois le rôle de Directeur Financier comme un soutien moteur aux opérations tant par l’implication quotidienne auprès des opérationnels ou des sites (optimisation de performances industrielles et financières) que sur le plan stratégique (optimisation du contrôle interne, stratégie industrielle et d’entreprise, investissements, développement).

Mes missions de Manager de Transition sont de trois types :

- DAF

- Projets

- Retournement



De formation ESCP, je parle trois langues, l’anglais, le portugais, et l’espagnol bilingue.

J’ai toujours travaillé dans des sociétés industrielles, à dimension internationale, sur des sites importants ou des PME.

Souvent à l’étranger, Tunisie, Espagne et Amérique du Sud.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Amerique du sud

Automobile

Brésil

Direction financière

International

Manager

Manager de transition

Métallurgie

Management de transition