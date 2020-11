Violette LEROI

Fondatrice de la Société - 25 années d'expèrience -

Une passion l'immobilier et la relation humaine -

Spécialisée dans la recherche de biens immobiliers sur Paris, je suis constamment à la recherche de transactions à réaliser (acquisitions, ventes, locations) -

Locations d'appartements vides ou meublés -

Peux réaliser étude en fonction besoin (financière ou immobilière) et faire du sur mesure -

Parfaite connaissance de la négociation et des difficultés des particuliers (saisie immobilière) -



Mes compétences :

Achat

Immobilier

Investissement

Investissement locatif

Vente