Paul EVANS

J'aide les sites internet des entreprises à gagner plus d'argent et à optimiser leur retour sur investissement marketing en conseillant et en guidant dans la façon d'augmenter les taux de conversion pour ainsi transformer le plus de visiteurs en clients.



Pour ce faire, je me concentre sur cinq domaines distincts :



1. Website analytics : comment adopter une approche scientifique ("data-driven") pour analyser le comportement de vos visiteurs : la subjectivité est morte



2. Stratégie UX : construire des sites qui vendent (utilisabilité, ergonomie, contenu, tests utilisateurs, rassurance...)



3. Performance du site web : le taux de conversion web est intrinsèquement lié à la performance du site.



4. A/B Testing : veiller à ce que le site soit en constante évolution en adoptant une méthodologie efficace.



5. Gestion et cadrage des projets digitaux : la réussite d'une stratégie digitale est vouée à l'échec si il n'y a pas une bonne exécution opérationnelle.



C'est pour cela que j'accompagne les entreprises dans leur stratégie web à moyen et long terme et dans le pilotage des équipes internes et externes (web designers, développeurs, traffic managers, chefs de produit...).



Je propose également des formations et du coaching adaptées aux besoins spécifiques (SEO, webmarketing, optimisation du taux de conversion, web analytics...).



Durant mes 19 années d'expérience à la pointe de l'E-commerce européen, j'ai eu l'opportunité d'avoir des rôles où j'ai managé des projets axés sur le data-driven et une conversion orientée sur le produit entre des équipes marketing et des équipes informatiques.



Vous pouvez me contacter pour plus d'information sur les prestations et formations proposées.



http://www.zooka.fr/



Mes compétences :

Photoshop

SEO

Conversion marketing

Ergonomie web

UX/UI design

Wordpress

Agile Development

Gestion de projet internet

Gestion de projet informatique

Web analytics

Intégration web

E-Commerce

Project Management

Analytics

SEM