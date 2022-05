Bonjour,



je me présente, je m'appelle Paul-Ewen Besnard je suis actuellement étudiant à l'ISCOM de Lille.Je souhaite par la suite me diriger vers un master de communication afin de travailler dans le monde du sport et des médias.



je suis très sociable, organisé, responsable et imaginatif.



Mes compétences :

Média

Sport