Edouard DE FRÉMICOURT

Passionné et spécialiste du développement RH, j’ai depuis quelques années concentré mes compétences sur les sujets spécifiques du recrutement, du développement des compétences et de l’amélioration de process par la création et l’animation de formations.

Mon approche coach renforce chacune de mes actions par l’utilisation d’outils et d’approches innovantes, basées sur l’écoute de l’autre mais aussi la compréhension de soi, afin de dispenser des prestations adaptées à chacun de mes clients.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Entretien Mobilité & Recrutement(Formation CUBIKS)

Travail en équipe

Consulting

Développement RH

Consulting RH

Performance Management

Gestion du personnel

Gestion des performances

Recruiting

Project Management

Talent Management

Développement commercial

Entretiens professionnels

Human Ressources

Entretiens

Business development

Stratégie

Change Management

Marque employeur

Conduite du changement

Team management

Gestion des Talents

Sourcing

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Recrutement

Ressources humaines

Management

Formation