Paul FARRUGIA

Anciennement en licence professionnelle pluridisciplinaire Expertise Mesures Environnement, j'ai pu entre autre apprécier et apprendre les bases du métier Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

Déjà avec mon BTS CIRA, j'avais pu avoir de l'expérience sur la thermodynamique, la mécanique des fluides, la régulation ou encore sur l'instrumentation et l’automatisme.



Cette licence m'a permis aussi d'explorer différents domaines en plus tels que: les analyses physico-chimique (HPLC, CPG-MS, DSC), les techniques d'analyses de l'eau (conductimétrie, pHmétrie, DBO5), de l'air (CTA), le calculs de déperditions thermiques, les bases de la domotique, des cours d'éolien, de photovoltaïque, de biomasse.

On a pu utiliser les logiciels suivants: Autocad, ETS 3, le pac Office, Matlab et Labview



Mes compétences :

Analyses physico chimiques

Autocad

Automatisme

IOS

Iso 14001

Labview

Matlab

Mécanique

Mécanique des fluides

PL7

Régulation

Thermodynamique

Câblage

Norme ISO 14001