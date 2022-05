Paul FÉLICÉ

Bonjour,



Venant d'effectuer mon stage de fin de master spécialisé en Audit Interne & Contrôle de Gestion, je suis actuellement en recherche active d'emploi. Désireux d'acquérir de l'expérience en contrôle de gestion, je souhaiterais trouver un nouveau challenge où je puisse aussi utiliser mes compétences acquises en comptabilité (D.S.C.G) que ce soit en France ou à l'étranger. Ouvert d'esprit, méticuleux, parlant couramment anglais et force de proposition, je serais très intéressé à l'idée de fournir un support opérationnel (analyses, reporting, mise en place de procédures et KPI...) à une direction financière/générale.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

Microsoft Word

Contrôle budgétaire

Closing

Analyse financière

SAP Finance

Audit financier

Audit interne

Amélioration continue

Microsoft PowerPoint

KPI

Reporting financier