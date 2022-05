Paul FERRAND

Je suis quelqu'un de dynamique, curieux et féru de nouvelles technologies. L'inconnu me stimule car il me permet de me dépasser et de découvrir de nouvelles approches ou technologies.



J'aime travailler en équipe car chaque personne apporte son petit plus et permet de s'améliorer chaque jour.



Certifications :

- MCSD Developing ASP.NET MVC4 Web Applications (MCSD 70-486)

- MCSD Developing Windows Azure and Web Services (MCSD 70-487)

- MCTS Web Apps Development with MS .NET Framework 4 (MCTS 70-515)



langages/technologies connus:

- C/C++, C# (framework 3.5 à 4.7)

- VB6, VB.NET (framework 3.5, 4.7)

- Javascript, JQuery

- CSS, HTML

- ASP.NET Core 2.2

- ASP.NET, MVC 2 à 5 (razor)

- Xamarin

- Linq to SQL, Linq to entities

- Transact-SQL, SQL

- Web services, WCF, Web API Rest

- Silverlight 4

- Workflow 4

- Kentico CMS

- SSRS

- SSIS

- JMS (SAG, TIBCO)



Méthodes:

- UML

- MERISE

- Méthodes AGILE (SCRUM, LEAN, ...)



Compétences utiles :

- Cryptographie

- Authentifications

- Sécurité des applications (web et mobiles)



Environnements:

- SQL SERVER (de 2000 à 2016)

- WINDOWS SERVER (de 2000 à 2016)

- IIS (6 à 8.5)

- MongoDB

- Azure Cloud

- Docker

- Windows Services

- Windows Phone 7

- Windows 8

- Android

- IOS

- Visual Studio 2010 à 2017

- Team Foundation Server

- GitLab

- VSTS

- Sharepoint

- Tortoise SVN



Mes compétences :

ASP.NET

JQuery

C#

HTML

Web

VB.NET

SQL SERVER

Scrum

MVC

IIS