Paul FERRELI

Plus de 30 ans d'expérience en étude, développement et mise en oeuvre de solutions de gestion en S.I.

La maîtrise de grands projets, du cycle de développement de progiciels.

Connaissance dans les domaines d'activité :

- de la grande distribution,

- du médical, de la télémédecine,

- de la distribution automobile,

- des centrales d'achat dont le textile.



Mettre mon expérience au service de votre entreprise.

o Accompagner l'évolution et l'organisation du Système d’Information.

o Assurer la préparation et la mise en oeuvre du schéma directeur conforme à la stratégie, pour la rentabilité et l'innovation.

o Accompagner et coordonner la conduite du changement.

o Intégrer la mobilité et les évolutions technologiques dans le Système d’Information.

o Aider à l'optimisation du SI dans sa contribution à la rentabilité et à l'innovation.



Contactez moi pour toute proposition de mission.



Mes compétences :

AS 400

Automobile

Direction de projet

Distribution

Grande distribution

Organisation SI

Urbanisation

Windev

Goiurvernance

Ios - Android

Cloud computing

Saas

Multi-Environnement

Open Source

ERP

Conduite du changement

Consultant Informatique

Conseil