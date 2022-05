Paul FORGET

Paulforget"at"laposte"point"net





- Langues :

Anglais : TOEIC : 820 (février 2010)

Allemand : bon niveau, lu, écrit, parlé.



- Informatique :

Maîtrise du Pack Office.



SAP, Business Object, JD Edwards, Reflex, Logiroute



Maîtrise de Windows Vista, SAS, Minitab, Soliworks



Bonnes notions en turbo pascal et notions en basic, HTML et MySQL.



- Autres :

Délégué de promotion

Chef du projet visites et découverte du Havre aux étudiants ERASMUS (2007-2008)

Démarchage de nouveaux transporteurs pour la société LTP (Octeville 76)

AUDIT LOGISTIQUE AU CHS du Rouvray



- Compétences :

Implantation et gestion d’infrastructures logistiques : management et installation d’entrepôt, organisation et gestion des transports



Pilotage et management de la Supply Chain : optimisation et fluidification des flux de l’entreprise, gestion des achats, management par la qualité, audit logistique



Conduite de projet : Support logistique, implantation de progiciel de gestion intégré (ERP), d’IT et de nouvelles technologies (RFID)



Mes compétences :

TMS

Approvisionnement

Automobile

Logistique

Audit

Gestion de projet